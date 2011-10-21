〔欧洲汇市〕英镑兑美元攀升至六周高位,跟随欧元和股市上扬

* 英镑兑美元触及接近1.60美元的六周高位

* 英镑跟随欧元和股市上扬;交易商称有结算所需求

* 在两次欧盟峰会前人气仍然脆弱

路透伦敦10月21日电---英镑兑走软的美元周五升至六周高位,因据报有一英国清算所需求,以及欧元和股市受欧盟领导人可能向解决欧债危机的方向迈进的希望推动上扬.

英镑兑美元GBP=D4日内上扬1%,报1.5953美元,为9月9日以来最高,之前在1100 GMT定盘时,英镑需求推动英镑/美元升穿1.5850-55美元附近的阻力位,这是自上周五以来的三日日高.

交易商称,升穿1.5850美元后触发一系列止损指令,扶助英镑扩大涨幅且升穿55日移动均线切入位1.5936美元.在升向1.60美元的过程中,英镑将在9月9日高位1.5991美元面临轻微阻力.

Investec企业和机构融资部主管Lee McDarby表示,"英镑长时间走势不振,可能正进行小幅自然反弹."但他表示,预计英镑/美元将升至约1.60美元.

他还表示,"市场在本周末欧盟峰会前可能呈大幅震荡走势."

英镑跟随欧元和全球股市上扬,受助于欧洲领导人将在未来几天朝解决欧债危机的方向迈进的乐观情绪,因德法两国表示综合性协议即将出台.

欧元兑英镑EURGBP=D4回落0.25%,报0.8703英镑,盘中触及11天低位0.8670英镑.英镑贸易加权指数=GBP升至79.9,10月3日来最高.

尽管英镑今日攀升,但市场人士称,英镑和其他风险货币走势可能在欧盟峰会前受市场人气的变化而摇摆不定.决策者希望在解决欧债危机方面取得进展,但仍存在分歧.

一德国政府发言人称,欧盟峰会将在周日和下周三举行,将在第二次会议上作出决定.

许多投资者还预计英镑在未来数月上行受限,因英国央行周三公布的会议记录暗示可能需要更多量化宽松政策来刺激经济.

东京三菱银行的汇市策略师Lee Hardman表示,预计未来三到六个月,英镑将在1.50美元附近或更低的水平交投,但指出,随着欧债危机继续打压投资者信心,英镑兑欧元可能小幅走强.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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