〔欧元债市〕德债期货在交投震荡中下跌,市场关注周末欧盟峰会

* 在周日欧盟峰会前,市场削减公债空头部位

* 市场仍呈动荡走势,预计在下周三前不会出台实质性计划

* 意大利公债收益率跌破6%,此前据察欧洲央行买入意大利公债

路透伦敦10月21日电---德债期货周五下跌,在周日欧盟峰会前,投资者削减空头部位,但市场在下周会议前料持续走势动荡,下周会议将努力达成解决欧债危机的实质性计划.

意大利和西班牙公债表现优于可比德债,股票等高风险资产上涨遏制了人们对公债的需求.

欧洲高级消息人士称,对于如何扩容欧洲金融稳定机构(EFSF)规模和削减希腊债务,德法意见仍不统一.

但德国政府消息人士称,在周日峰会前,德法没有严重分歧,下周三再次召开峰会的原因是为了解决困难的技术性问题.

12月德债期货FGBLZ1跌75个跳动点,至134.67,该合约本周累计涨逾一个大点,此前为连续三周下跌.

如果德法未能就扩容EFSF规模达成一致,可能将进一步损及人们对欧元区解决债务危机的信心.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB脱离6.1%左右的当日高位,至5.97%,据交易商称,此前欧洲央行在二级市场买入该公债.意大利10年期公债较可比德债收益率差缩窄22个基点,至379个基点.西班牙10年期公债ES10YT=TWEB较可比德债收益率差收窄15个基点,至337个基点.

法国公债依然承压,10年期公债收益率FR10YT=TWEB 升8.9个基点,至3.26%,因人们担心其能否保住AAA级信用评级.

评级机构标准普尔在报告中称,如果欧洲地区滑入衰退且政府借债上升,该机构可能会将包括法国在内的五个欧洲国家的评级下调一或两个级距.[ID:nCN1167308](完)

--编译 于春红;审校 李军

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