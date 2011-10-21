〔美国债市〕高收益公债二级市场上扬,市场寄望欧盟峰会将出台救助计划

IFR纽约10月21日电---美国高收益公司债二级市场周五上午大幅上扬,之前德法领导人暗示救助计划将最晚在周三获得批准.希腊议会也批准了最新的撙节计划.

道指午盘上扬215点.CDX HY17指数攀升5/8个点,报91.25.

二级市场表现最活跃的债券是Harrahs Operating发行的2018年12月15日到期的票息为10%的高级债券,该债券上扬3.50个点,至73.0.

一级市场淡静,只有JM Huber这一宗交易按计划将在今日下午定价.Atlantic Power的发债交易将继续进行市场推广,目前预计将在下周初定价.Kinetic Concepts的杠杆收购(LBO)融资交易的市场推广仍在按计划进行,贷款部分的最终定价于昨日确定,16.5亿美元的高级有担保债券按计划将在下周初至下周中定价.(完)

--编译 母红;审校 李军

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