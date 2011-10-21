〔英国债市〕英债触及一周低点,因欧盟达成解决债务危机协议的前景

路透伦敦10月21日电---英债期货周五收在一周低点,较高风险资产普涨,因投资人押注未来几日欧盟将达成解决欧元区债务危机的协议.

即将推出的50年期新通膨保值债券也令英债市场承压,特别是对长债,抵消了较预期为佳的公共财政数据可能带来的提振.

12月英债期货FLGZ1收挫63个跳动点,报127.56,为上周五以来最低收盘价,当日收在126.98.

12月德债期货FGBLZ1则跌76个跳动点,因欧股大涨2.5%.期货成交量较本月均值低约三分之一,因投资人等待周末欧盟峰会的结果.

在周一自六周低点126.39反弹後,英债大致在100个跳动点的窄幅区间内交投,因对德法是否将同意解决希腊主权债危机的协议的不确定性.

除欧盟峰会外,下周此间市场焦点还有发售新的2062年到期通膨保值债券,票息为0.375%.

现货公债市场,10年期英债GB10YT=RR收益率升8个基点,报2.535%,与可比德债收益率差收窄1个基点,至43个基点.

30年期英债GB30YT=RR收益率升8个基点,报3.46%,五年期英债GB5YT=RR仅升3个基点,报1.40%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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