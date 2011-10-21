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债券 | 2011年 10月 22日 星期六 01:55 BJT

〔标题新闻〕联储近期宽松政策短期内提振就业,但可能推高通胀和破坏长期就业--柯薛拉柯塔

柯薛拉柯塔为美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E7K901P]

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