〔美国债市〕Americredit,福特汽车和Starwood料在下周发行ABS

IFR纽约10月21日电---准备在下周发行的有资产担保证券(ABS)开始增加,几家企业已开始进行上市推广.

在汽车行业方面,德意志银出(结构),摩根士丹利,苏格兰皇家银行和瑞银料将担任9亿美元AmeriCredit Auto (AMCAR) 2011-5次优汽车贷款交易的联席主承销商.预计穆迪和标准普尔将为债券评级.

取决于市场情况,巴克莱,花旗和法国农业信贷银行料将为一宗福特汽车(F.N)租赁交易担任联席簿记行.预料该交易规模约为7.5亿美元,将包括固定票息评级为AAA(A-1至A-4)和固定票息AA次顺位债券.惠与和标普将为债券评级.

Starwood也聘请瑞信,摩根大通,苏格兰皇家银行为其2亿美元144a SVOVM 2011-A分时度假交易的主承销商,预计标准普尔是该批债券的唯一评级机构.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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