〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因市场乐观预期欧盟峰会结果

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月21日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高,因人们乐观预期本周末和下周的欧盟峰会可能将解决欧债危机.
但小麦期货收盘价远低于当日高位,尾盘时缩减涨幅,因美股道琼工业指数从当日高点回落,而且美元扳回部分跌幅.
干燥天气仍是美国大平原冬麦产区面临的问题.Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor称,大平原20%的地区将出现作物生长问题.
CBOT-12小麦期货低于所有主要移动均线,九日相对强弱指标(RSI)为49.
12月小麦期货WZ1收高1-1/4美分,报每蒲式耳6.32美元.
CBOT小麦成交量约90,036口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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