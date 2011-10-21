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市场报道 | 2011年 10月 22日 星期六 05:11 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因市场乐观预期欧盟峰会结果

路透芝加哥10月21日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高,因人们乐观预期本周末和下周的欧盟峰会可能将解决欧债危机.

但小麦期货收盘价远低于当日高位,尾盘时缩减涨幅,因美股道琼工业指数从当日高点回落,而且美元扳回部分跌幅.

干燥天气仍是美国大平原冬麦产区面临的问题.Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor称,大平原20%的地区将出现作物生长问题.

CBOT-12小麦期货低于所有主要移动均线,九日相对强弱指标(RSI)为49.

12月小麦期货WZ1收高1-1/4美分,报每蒲式耳6.32美元.

CBOT小麦成交量约90,036口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 于春红;审校 李军

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