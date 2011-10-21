〔金属期市〕期铜大幅收高6%,市场关注欧盟峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 期铜从周四低位反弹
* 对欧盟峰会的乐观情绪提振上涨
* 中国铜买兴增加
* 市场关注欧盟峰会
路透纽约/伦敦10月21日电---期铜周五大幅收高6%,录得2010年初以来最大单日涨幅,因乐观的买家在欧盟峰会前增加买入.
铜价反弹提振路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB,因投资者对短期解决欧元区债务危机有所期望.中国买盘信号同样提振期铜.
基本金属全线走高.三个月期铝CMAL3上涨4%,三个月期锌CMZN3上扬近5%,三个月期铅CMPB3劲升逾6%,三个月期锡CMSN3升逾4%,三个月期镍CMNI3大涨逾5%.
"我觉得大家认为昨日的大跌有些过分...铜价受债务危机和中国因素影响."MF Global商品分析师Edward Meir称.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大涨410美元,或6%,报每吨7,145美元,录得2010年2月11日以来最大单日百分比涨幅.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1劲升16.55美分,或5.4%,结算价报每磅3.2230美元,接近3.0770美元至3.2405美元交易区间的顶部.
尽管价格涨幅巨大,成交量却不高.汤森路透初步数据显示,COMEX成交量略高于55,000口,与30日均值大体持平.
法国建议使用更多欧洲央行的资金对抗欧元区债务危机,遭到德国和欧盟其他国家的强烈抵制,周日和下周三欧盟将召开峰会.
"如果周日或下周三的峰会无法产生可信的方案,市场将陷入困境."Meir表示.
"市场预期很高,过去两至三周的上涨就是因为预期峰会能够推进危机的解决.如果结果不尽人意,市场可能再次遭遇抛盘."
交易商称,周四建立的很多期铜空头仓位在周末的峰会召开前被平仓,这解释了铜价上涨的部分原因.
"做多人的要麽疯了,要麽知道我不知道的信息.我等着看法国和德国口水战的结果."一金属交易员称.
周四有逾3,000吨LME铜注销仓单,总库存为447,800吨,较10月初低近6%.<0#LME-STOCKS><0#MCUSTX-LOC-GRD>
交易商称,大部分都被中国买走了,还有更多铜将被运往中国.
"中国买家买兴十足,未来会更大."该交易员称.
位于韩国的LME仓库注销仓单高企暗示了中国的买兴,釜山和光阳仓库约有2万吨铜注销仓单.
以下为1612GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 322.50 16.75 +5.48 444.70 -27.48
LME期铝 2125.00 40.00 +1.92 2470.00 -13.97
LME期铜 7145.00 410.00 +6.09 9600.00 -25.57
LME期铅 1915.00 125.00 +6.98 2550.00 -24.90
LME期镍 18800.00 775.00 +4.30 24750.00 -24.04
LME期锡 21670.00 470.00 +2.22 26900.00 -19.44
LME期锌 1805.00 65.00 +3.74 2454.00 -26.45
上海期铝 16165.00 125.00 +0.78 16840.00 -4.01
上海期铜 51670.00 720.00 +1.41 71850.00 -28.09
上海期锌 14300.00 450.00 +3.25 19475.00 -26.57
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李富强;审校 于春红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。