〔金属期市〕期铜大幅收高6%,市场关注欧盟峰会

* 期铜从周四低位反弹

* 对欧盟峰会的乐观情绪提振上涨

* 中国铜买兴增加

* 市场关注欧盟峰会

路透纽约/伦敦10月21日电---期铜周五大幅收高6%,录得2010年初以来最大单日涨幅,因乐观的买家在欧盟峰会前增加买入.

铜价反弹提振路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB,因投资者对短期解决欧元区债务危机有所期望.中国买盘信号同样提振期铜.

基本金属全线走高.三个月期铝CMAL3上涨4%,三个月期锌CMZN3上扬近5%,三个月期铅CMPB3劲升逾6%,三个月期锡CMSN3升逾4%,三个月期镍CMNI3大涨逾5%.

"我觉得大家认为昨日的大跌有些过分...铜价受债务危机和中国因素影响."MF Global商品分析师Edward Meir称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大涨410美元,或6%,报每吨7,145美元,录得2010年2月11日以来最大单日百分比涨幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1劲升16.55美分,或5.4%,结算价报每磅3.2230美元,接近3.0770美元至3.2405美元交易区间的顶部.

尽管价格涨幅巨大,成交量却不高.汤森路透初步数据显示,COMEX成交量略高于55,000口,与30日均值大体持平.

法国建议使用更多欧洲央行的资金对抗欧元区债务危机,遭到德国和欧盟其他国家的强烈抵制,周日和下周三欧盟将召开峰会.

"如果周日或下周三的峰会无法产生可信的方案,市场将陷入困境."Meir表示.

"市场预期很高,过去两至三周的上涨就是因为预期峰会能够推进危机的解决.如果结果不尽人意,市场可能再次遭遇抛盘."

交易商称,周四建立的很多期铜空头仓位在周末的峰会召开前被平仓,这解释了铜价上涨的部分原因.

"做多人的要麽疯了,要麽知道我不知道的信息.我等着看法国和德国口水战的结果."一金属交易员称.

周四有逾3,000吨LME铜注销仓单,总库存为447,800吨,较10月初低近6%.<0#LME-STOCKS><0#MCUSTX-LOC-GRD>

交易商称,大部分都被中国买走了,还有更多铜将被运往中国.

"中国买家买兴十足,未来会更大."该交易员称.

位于韩国的LME仓库注销仓单高企暗示了中国的买兴,釜山和光阳仓库约有2万吨铜注销仓单.

以下为1612GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 322.50 16.75 +5.48 444.70 -27.48

LME期铝 2125.00 40.00 +1.92 2470.00 -13.97

LME期铜 7145.00 410.00 +6.09 9600.00 -25.57

LME期铅 1915.00 125.00 +6.98 2550.00 -24.90

LME期镍 18800.00 775.00 +4.30 24750.00 -24.04

LME期锡 21670.00 470.00 +2.22 26900.00 -19.44

LME期锌 1805.00 65.00 +3.74 2454.00 -26.45

上海期铝 16165.00 125.00 +0.78 16840.00 -4.01

上海期铜 51670.00 720.00 +1.41 71850.00 -28.09

上海期锌 14300.00 450.00 +3.25 19475.00 -26.57

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

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