〔纽约期市〕ICE期棉从14个月低位反弹,市场等待欧债危机解决计划公布

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约10月21日电---期棉周五收高,受投资人买盘带动,分析师称,因期棉在上日下挫至14个月低位後企稳.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1上升0.24美分,报每磅0.9710美元,盘中交投区间介于0.9647-0.9880美元.本周期棉下挫4.7%.
这是市场在大约四周来首次突破12月合约陷入的0.98-1.04美元交投区间.
汤森路透初步数据显示,周五成交量为超过12,800口,较30日均值低逾5%.
市场谨慎等待下周是否将公布欧债危机解决计划,但市场人士担心,全球最大的消费者中国的需求仍然疲弱,且美国出口步代仍然缓慢.
"我认为市场实在很难回到每磅1美元,"独立棉花分析师Mike Stevens说,目前12月合约很可能出现约0.93-0.98美元的新的交易区间.
洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月20日,棉花市场未平仓合约为156,328口,10月19日为152,825口.未平仓合约为6月初以来最高水准.
ICE数据显示,周四期棉成交量为22,529口,上日为15,343口.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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