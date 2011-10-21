〔纽约期市〕ICE期棉从14个月低位反弹,市场等待欧债危机解决计划公布

路透纽约10月21日电---期棉周五收高,受投资人买盘带动,分析师称,因期棉在上日下挫至14个月低位後企稳.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1上升0.24美分,报每磅0.9710美元,盘中交投区间介于0.9647-0.9880美元.本周期棉下挫4.7%.

这是市场在大约四周来首次突破12月合约陷入的0.98-1.04美元交投区间.

汤森路透初步数据显示,周五成交量为超过12,800口,较30日均值低逾5%.

市场谨慎等待下周是否将公布欧债危机解决计划,但市场人士担心,全球最大的消费者中国的需求仍然疲弱,且美国出口步代仍然缓慢.

"我认为市场实在很难回到每磅1美元,"独立棉花分析师Mike Stevens说,目前12月合约很可能出现约0.93-0.98美元的新的交易区间.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月20日,棉花市场未平仓合约为156,328口,10月19日为152,825口.未平仓合约为6月初以来最高水准.

ICE数据显示,周四期棉成交量为22,529口,上日为15,343口.(完)