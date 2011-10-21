〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡跳涨,受助于中美洲降雨和库存紧蹙

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦10月21日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五大涨,录得16个月来最大单日涨幅,因市场担忧中美洲大雨,认证库存减少和缺乏生产商卖盘.
期糖和可可期货收盘涨跌互现.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1跳升13.20美分,或5.7%,收报每磅2.4485美元,为去年6月以来最大单日涨幅.日高为2.4670美元.根据汤森路透初步数据,总成交量攀升至28,000口之上,为9月22日以来最高.
交易商称,高品质水洗阿拉比卡咖啡豆产地中美洲的大雨扶助推高市场,成交放量,且在触及关键水准後引发技术性买盘.
交易商称,美元指数跌至五周低位令咖啡期货对其他货币的持有人更具吸引力.当12月合约触及2.3710美元和2.40美元后,触发自动止损买盘和空头回补.
因担忧中美洲作物损害而导致原产地卖盘稀缺,这也扶助推高市场.另外,巴西生产商惜售,而出口商则被认为抛售过度.
ICE数据显示,截至10月20日,ICE认证阿拉比卡咖啡库存下降近3万袋,至1,335,857袋,为2000年2月以来最低.另外,截至10月17日,NYSE Liffe仓库的罗布斯塔咖啡库存降至35万吨,10月3日为367,560吨.
Liffe-11月罗布斯塔咖啡LRCX1收涨54美元,或1.6%,或3%,报每吨1,868美元.
原糖期货收跌,分析师称,因投资者抛售,和有传言称,在指标3月合约价格高过消费者愿意支付的水平後,现货交易看似放缓.
ICE-3月原糖期货SBc1逆转升势收跌0.32美分,或1.2%,收报每磅26.48美分.Liffe-12月白糖期货LSUZ1收高23.40美元,或3.4%,报每吨706.40美元.
ICE-12月可可期货CCc1收涨4美元,报每吨2,566美元.Liffe-12月可可期货LCCZ1收跌17英镑,报每吨1,654美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
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