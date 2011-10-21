〔全球金市〕金价与股市一道走高,受对欧盟峰会的乐观预期提振

* 对欧盟峰会的乐观预期提振金价结束四日连跌

* 金价与风险资产走势一致

* 黄金期权波动率料上升,受欧盟不确定性影响

* 市场关注:周日欧盟召开峰会讨论救助基金等问题

路透纽约10月21日电---金价周五上涨1%,结束四日连跌,与风险资产走势一致,受欧洲领导人能够控制债务危机的乐观预期提振.

金价录得两周最大单日上涨,美国股市和商品亦走高,此前法国和德国表示,将于周日和下周三举行两次会面,防止危机影响欧元区国家.

本周金价下跌2.5%,为四周最大降幅,股市和基本金属等风险资产亦走低.

黄金期权波动率上升,因投资者试图对冲希腊和欧盟的高度不确定性,买入看涨期权.

"波动再次扩大意味着波动率将上升,因投资者再次对黄金感兴趣."Arbitrage LLC纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易员Mihir Dange表示.

1913GMT,现货金XAU=上涨1.2%,报每盎司1,637.39美元.

美国12月黄金期货GCZ1结算价升23.20美元,报每盎司1,636.10美元.周五成交量约为30日均值的一半,与过去两周的清淡成交量水平大体一致.

金价走势越发接近风险商品.黄金与标准普尔500指数的正相关性升至四个月最高,与铜的正相关性升至近一年最高.

**市场关注欧盟峰会**

盘初金价加速上涨,因德国政府消息人士称,德国和法国并不存在严重分歧.

"看到买家因担忧错失再次(上涨)而开始进场并不令人意外."Janney Montgomery Scott首席投资分析师Mark Luschini认为.

不过投资者仍持谨慎态度,因法国提议使用更多欧洲央行的资金对抗欧元区债务危机,遭到德国和其他欧盟成员国的强烈抵制.

欧盟峰会前投资者风险偏好上升打压美元指数.DXY下挫近1%,亦提振金价.

技术分析师称,周三金价跌破100日移动平均线以後,仍有继续下跌的风险.1,600美元下方料有支撑.

本月全球黄金上市交易基金持仓量料录得三个月最大增幅,目前已经增加17万盎司至6,722.9万盎司.

现货银XAG=上涨2.5%,报每盎司31.26美元.本周下跌3%.

现货钯金XPD=大涨5%,至每盎司612.23美元.本周下跌1%,因对中国需求前景的担忧上升.

现货铂金(白金)XPT=上涨1%,至每盎司1,506.99美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1636.10 23.20 1.4 1612.80 1649.80 112,181

COMEX白银期货 SIZ1 31.193 0.912 3.0 30.280 31.515 30,020

COMEX铂金期货 PLF2 1509.20 18.80 1.3 1487.00 1516.90 6,065

COMEX钯金期货 PAZ1 618.25 33.85 5.8 582.00 624.40 3,016

现货金 XAU= 1637.39 18.79 1.2 1612.43 1648.09

现货银 XAG= 31.260 0.770 2.5 30.320 31.420

现货铂金 XPT= 1506.99 15.34 1.0 1489.00 1511.75

现货钯金 XPD= 612.23 28.98 5.0 585.27 621.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=