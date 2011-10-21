〔美国债市〕机构债利差小幅变动,市场等待欧盟峰会结果

IFR纽约10月21日电---机构债较可比公债利差周五小幅变动,扩宽/收窄0.5个基点不等.互换利差今天没有为市场提供指引.投资者愈发希望欧洲财长最终将制定解决欧债危机的计划.

指标机构债交投主要是经纪商之间的交易,中长线投资者主要在周末峰会举行前轧平头寸,这些市场人士的资金流动并不一致.欧盟现在在周三增加一天会期.

不过,中长线和短线资金再次吸纳结构性产品,日内这些产品的交易占最多.根据TRACE,今日成交总计89.39亿美元,成交放量,达5,107手.

下周房贷美FMCC.OB有发布新债的安排,预料可能公布发售新的五年期债券,房贷美自7月来一直没有发行这券种的债券.

下周赎回上升,政府发起企业(GSE)赎回的初步总值为156.34亿美元,上周为111.7亿美元.房利美FNMA.OB赎回106.16亿美元,房贷美赎回4亿美元.FHLB赎回46.17亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>