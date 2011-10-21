〔美国股市〕ADR收升,对欧盟峰会抱存希望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约10月21日电---在美国上市的外国企业美国存托凭证(ADR)周五上涨,结束市况波动的一周,因对周末欧盟峰会的乐观情绪升温.
解决欧债危机仍存在障碍,且法国和德国仍存在重大分歧,不过市场视欧洲领导人将目标放在周三推出解决方案是正面消息.
巴克莱(BCS.N)升5%,报11.68美元.德意志银行(DB.N)大涨6.2%,报38.72美元.三菱UFJ金融集团(MTU.N)上升0.7%,报4.41美元,BanColombia S.A.(CIB.N)上涨2.7%,报60.83美元.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上升2.52%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲扬2.5%.STOXX欧洲600银行指数.SX7P升3.8%.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR攀升2.38%.标普500指数上涨1.88%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS收高1.88%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA攀升2.6%.
能源类ADR也上升,因市场的乐观情况降低了投资者对增长放缓和其可能影响需求的忧虑.
BP Plc (BP.N)升2.5%,至42.35美元,必和必拓(BBL.N)劲升3.7%,报60.56美元.中石油(SNP.N)涨1.6%,报92.89美元,Petroleo Brasil (PBR.N)攀升3.6%,报23.94美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。