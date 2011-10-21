〔美国股市〕ADR收升,对欧盟峰会抱存希望

路透纽约10月21日电---在美国上市的外国企业美国存托凭证(ADR)周五上涨,结束市况波动的一周,因对周末欧盟峰会的乐观情绪升温.

解决欧债危机仍存在障碍,且法国和德国仍存在重大分歧,不过市场视欧洲领导人将目标放在周三推出解决方案是正面消息.

巴克莱(BCS.N)升5%,报11.68美元.德意志银行(DB.N)大涨6.2%,报38.72美元.三菱UFJ金融集团(MTU.N)上升0.7%,报4.41美元,BanColombia S.A.(CIB.N)上涨2.7%,报60.83美元.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上升2.52%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲扬2.5%.STOXX欧洲600银行指数.SX7P升3.8%.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR攀升2.38%.标普500指数上涨1.88%.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS收高1.88%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA攀升2.6%.

能源类ADR也上升,因市场的乐观情况降低了投资者对增长放缓和其可能影响需求的忧虑.

BP Plc (BP.N)升2.5%,至42.35美元,必和必拓(BBL.N)劲升3.7%,报60.56美元.中石油(SNP.N)涨1.6%,报92.89美元,Petroleo Brasil (PBR.N)攀升3.6%,报23.94美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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