〔加拿大汇市〕加元兑美元小幅收高,市场关注周末欧盟峰会

路透多伦多10月21日电---加元兑美元周五收高,因对欧洲更接近解决其债务危机的臆测重燃风险人气,打压避险的美元.

投资者对欧洲情势的乐观情绪及对美国联邦储备理事会(美联储,FED)或推出更多举措的臆测令美元录得8月来最大单日跌幅,并驱使投资人投向包括股市在内的较高风险资产和例如加元等和商品有关的货币.

加拿大通胀数据意外强劲也扶助推动加元升向兑美元平价的水准,因物价压力大,降低了原本已微弱的加拿大央行将减息的机率.

加拿大兑美元CAD=D3收报1.0087加元或0.9914美元,接近日内高位1.0067加元,且高于周四收报的1.0150加元或0.9852美元.

周五加元上升,使本周加元兑美元基本持稳,仅略高于上周五收盘的1.0105加元或0.9896美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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