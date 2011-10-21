版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 22日 星期六 04:50 BJT

〔加拿大股市〕收高,因在欧盟峰会前投资人对解决方案出台较乐观

路透多伦多10月21日电---加拿大股市周五收高,投资人对欧洲领导人将在未来几日内在解决欧元区债务危机上取得进展感到谨慎乐观.

大盘10大类股中有九种收高,能源股和金融股领涨.涨幅居前的包括Canadian Natural Resources (CNQ.TO)跳升3.8%,加拿大皇家银行(RY.TO)攀升0.95%,道明银行(TD.TO)升1.1%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高119.16点,或1.01%,报11,949.49点,电信股跌0.2%,为唯一下滑的类股.

本周该指数收挫1.1%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐