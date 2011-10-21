〔美国债市〕较长期公债价格下跌,因人们对欧盟峰会信心增强

* 投资者对下周三欧盟峰会寄予希望

* 由于交投稀疏,市场易出现价格波动

* 欧盟料出台广泛解决方案,但细节可能意味着经济成长放缓

路透纽约10月21日电---美国较长期公债价格周五连续第四个交易日下跌,由于欧洲决策者承诺在下周三前提出全面解决方案,投资者对欧债危机变得不太悲观.

盘中交投震荡,交投清淡,跌幅有限,鉴于欧洲局势具有不确定性,鲜有投资者愿在周末前作空公债.

周日欧盟领导人峰会料将开始敲定解决欧债危机的计划,下周三将召开第二次会议.

但对于如何扩容欧元区救助基金的方式,德国和法国产生了分歧,这使该峰会前景蒙阴.德法称,下周三前将公布一项广泛计划.

"市场在越发明确的区间内波动,因预期将确立重大解决方案,一旦出现切实可靠进展的迹象,市场将稳定下来,"瑞银的利率策略师Chris Ahrens称.

股市周五上涨逾1%,因市场乐观预期就欧债危机将达成解决方案.

"所有市场都指向一个方向.似乎暗示人们很有信心地认为,在本周末或下周三的峰会上将得出什麽结果,"野村证券驻纽约的美国利率策略主管George Goncalves称.

指标10年期公债价格US10YT=RR跌6/32,收益率报2.22%,高于周四尾盘的2.19%.尽管指标收益率势将创下一个月来的首周下跌,但仍有望创下去年12月以来最大四周涨幅.

美国30年期公债价格US30YT=RR下滑25/32,收益率报3.26%,高于周四尾盘的3.21%.其收益率料将创下去年10月底/11月初以来最大四周升幅.

"在解决方案出台前,我们当然不会批评它,但鉴于分歧持续存在,这一预兆尤其令人灰心,简言之,我们怀疑欧债危机不会就此解决,"Capital Economics驻伦敦的首席欧洲分析师Jonathan Loynes称.

多数市场人士认为,市场将再次出现避险走势,将支撑公债市场,短期内10年期公债收益率可能将跌至2%或以下.

一些基金经理认为,欧洲领导人最终将在峰会上拿出欧债危机解决计划,短期内这将有利于风险交易,但对公债来说则是利空.

但解决方案细节的出台可能意味着欧元区经济成长放缓,财政撙节和持续的风险厌恶情绪可能将蔓延至其他主要经济体.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (-01/32) 0.275

五年期公债US5YT=RR 99-24/32 (+01/32) 1.055

10年期公债US10YT=RR 99-09/32 (-06/32) 2.209

30年期公债US30YT=RR 109-08/32 (-31/32) 3.262 (完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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