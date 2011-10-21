〔美国股市〕标普指数连涨第三周,市场寄望欧盟峰会将出台危机解决方案

* 投资者关注点仍在欧盟峰会

* 危机解决将导致美国股市进一步攀升

* 麦当劳触及新高,之前公布的业绩超预期

* 道指劲扬2.3%,标普500指数收高1.9%,Nasdaq指数上扬1.5%

路透纽约10月21日电---美国股市周五收涨,标普500指数连续第三周上升,受助于周末欧盟峰会前的乐观情绪以及蓝筹股的强劲业绩.

美国股市普涨,升至8月初以来最高,结束交投震荡的一周.

德国和法国两大欧元区国家仍在解决欧债危机的问题上存在重大分歧,但由于已安排在下周举行两次峰会,投资者对很快将就解决方案达成一致持乐观态度.另外,投资者对一旦周末达成基本协议,可能错过涨势的担忧也扶助推高股市.

"我认为,至少欧债危机解决之路的前景变得更加清晰,我认为市场对此作出响应,尽管目前尚未就明确的具体解决方案达成一致,"马里兰州Calvert Investment Management的股票部首席投资长Natalie Trunow称,该公司管理着约148亿美元的资产.

标普指数成份股中,非必需消费品类股涨幅居前,之前麦当劳(MCD.N)公布的季度获利强于预期.

麦当劳股价稍早跳升至92.45美元的新高.该股收涨3.7%,报92.32美元.标普非必需消费品类股.GSPD收涨2.8%.

道琼工业指数.DJI收高267.01点,或2.31%,报11,808.79点;标准普尔500指数.SPX收高22.86点,或1.88%,报1,238.25点.Nasdaq指数.IXIC收高38.84点,或1.49%,报2,637.46点.

本周,道指收高1.3%,标普500指数收涨1.1%,Nasdaq指数收跌1.1%.

近期的涨势推动标普500指数升至1,230-1,250点区间的顶部.许多投资者指望欧洲能取得进展,这样业绩才能进一步推高股市.清淡的成交量暗示投资者对今日的走势并不完全确信.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为仅79.1亿股,低于约80亿股的今年迄今日成交均值.

近几周股市大幅剧烈波动,因交易商对不同的欧债危机消息作出反应,令市场在周末来临前极易波动.

工业类股中,霍尼韦尔(HON.N)攀升5.8%,报51.28美元,之前该公司报告的业绩强于预期且上调财测.该股盘中劲扬5.7%,录得去年5月以来最大涨幅.

通用电气(GE.N)第三季获利符合分析师预估,受来自巴西,俄罗斯和中国的强劲需求推动.但该股回落1.9%,报16.31美元,因投资者担忧其能源业务利润率下降.

标普工业股指数.GSPI收涨1.9%.

根据汤森路透数据,截至周五,在公布业绩的133家标普成份股企业中,68%的业绩超过分析师预期.

纽约证交所涨跌股之比为约8:1,Nasdaq市场约为4:1.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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