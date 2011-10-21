〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,因欧元区危机解决方案乐观情绪

* 峰会前,对欧洲债务危机解决方案希望升温

* 对更多宽松货币政策的呼吁料有支撑作用

* CFTC:投机客增加作多美国原油期货

路透纽约10月21日电---美国原油期货周五收高,连升三周,受助于对欧元区债务危机解决方案的希望重燃,尽管法国和德国对如何达成目标仍有分歧.

欧洲两大国的分歧迫使欧盟领导人将在周日和周三开会两次,以试图达成解决危机的综合性策略.

对欧洲领导人将达成协议的乐观情绪拉低美元,令投资人对商品资产的风险意愿改善.前景改善也提振美股,支撑原油期货.

分析师表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)两位高官表示,美联储应考虑恢复购买抵押贷款支持债券以支撑经济复苏,这对美国原油期货也有帮助.

美国商业原油和油品库存减少以及北海原油生产近期因设备维修受阻也刺激油价近期上涨.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报87.40美元,升1.33美元或1.55%,盘中在85.95-88.89美元之间交投.

本周近月美国原油期货升0.60美元或0.69%,连升三周.

ICE-12月布兰特原油期货LCOZ1结算价报109.56美元,跌0.2美元或0.18%,盘中在109.25-111.88美元之间交投.本周近月布兰特原油期货跌5.12美元或4.5%,之前连升了两周.

NYMEX-11月取暖油期货HOX1跌1.26美分或0.42%,报每加仑3.0175美元,本周跌3.83美分或1.25%,之前连涨两周.

NYMEX-11月RBOB汽油期货RBX1升0.91美分或0.34%,报每加仑2.6846美元,本周跌14.01美分或5%,结束三周连涨.

商品期货交易委员会(CFTC)表示,截至10月18日该周投机客增加了美国原油期货和选择权净多头仓位13,686口,至171,378口.

据新华社周五发布的数据,中国9月底原油库存较上月增长3%.[ID:nCN1166960]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 87.40 1.33 1.6% 85.95 88.89 272,625 31,260

1月原油 87.47 1.26 1.5% 86.10 88.99 60,439 389,241

11月RBOB汽油 2.6846 0.0091 0.3% 2.6567 2.7361 18,728 30,785

12月RBOB汽油 2.6582 0.0012 0.1% 2.6375 2.7088 42,118 53,488

11月取暖油 3.0175 -0.0126 -0.4% 3.0141 3.0798 20,012 35,823

12月取暖油 3.0159 -0.0107 -0.4% 3.0122 3.0775 45,048 51,213

ICE合约

12月布兰特 109.56 -0.20 -0.2% 109.25 111.88 183,015 277,562

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 453,948 629,779 669,034 1,399,310 7,195

汽油 99,146 139,463 134,781 275,759 -2,591

取暖油 102,076 127,665 145,278 298,312 -582(完)