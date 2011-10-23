〔货币市场〕银行间拆款利率继续上扬,市场关注欧盟峰会

路透纽约10月21日电---在周末欧盟峰会召开前夕,欧元区银行间拆借利率周五触及逾两个月高位.

货币市场非常希望详细了解决策者将对欧洲银行业增资和欧元区抒困基金杠杆化做出何种决定.

欧元区财长周五批准对希腊拨付第六笔80亿欧元抒困资金,尚待国际货币基金组织(IMF)批准.

官员们还讨论了如何提高欧洲金融稳定机构(EFSF)抒困基金的效力,以及如何控制希腊债务危机.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)颇具影响力的副总裁叶伦周五称,欧洲金融危机恐将蔓延至美国.

指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=报0.41833%,周四报0.41556%.

三个月期英镑LIBORUSD3MFSR=报0.97856%,高于周四的0.97406%.

据英国银行家协会,三个月期欧元LIBOREUR3MFSR=报1.51813%,周四报1.51438.

路透数据显示,三个月期美元Libor与隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)之间的利差从32个基点扩大至33个基点.

三个月期欧元Libor与OIS之间的利差EUR3MFSR=EUREON3M=从上日的66个基点扩大至67个基点,高于6月约11个基点的水准.

三个月期英镑Libor较OIS利差持稳于43个基点.

欧洲美元期货EDZ1交易情况暗示,三个月期美元Libor年底将触及0.50个百分点.

若欧盟峰会结果令人失望,对货币市场的影响或可被金融体系将有更多流动性的预期所抵消.

欧洲央行将于周三进行近两年来首次一年期资金操作,本周公布的路透调查显示,欧洲银行业者料将借入600亿欧元资金.

路透调查得到的预估区间较大,凸显出人们对欧洲银行业融资需求程度极不确定.

分析师称,欧洲央行额外提供的这些流动性或能缓解融资压力.(完)