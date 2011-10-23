〔欧洲金融〕欧盟财长就银行资本重整达成协议,认为需注资1,000亿欧元

路透布鲁塞尔10月22日电---欧盟财长周六制订出一份有关欧洲银行业资本重整的协议纲要;德法两国领导人称,期待周三举行的欧盟峰会能就解决欧债危机取得突破性进展.

在将近10个小时的谈判後,欧盟各国财长克服了西班牙、意大利和葡萄牙的强烈反对,就欧洲银行业需得到约1,000亿欧元注资达成共识,以保护其免受希腊债务违约的威胁,和金融财政危机在整个欧元区蔓延的风险冲击.

欧盟财长们将把这份协议纲要提交给欧盟领导人,後者将在周日召开峰会讨论解决欧元区债务危机的"全面"方案.该方案内容需包括第二轮希腊救援计划、提高欧元区抒困基金功效,以及加强欧洲银行业资本实力.

周日举行的欧盟峰会预计不会达成重大协议,但德国总理梅克尔称,对定于周三举行的下一轮峰会将产生决定性结果抱有希望,法国总统萨科齐表示赞同.

梅克尔在周日峰会前对记者称:"我们必须做出影响深远的决定,我相信财长们取得了进展,所以我们可以在周三达成我们的宏伟目标."

萨科齐在布鲁塞尔对记者称:"已经取得进展.从现在起到周三,一定能够找到解决方案,一个结构性的、目标宏伟的确定方案."当被问到是否对此抱有信心时,他答道:"是的,否则我不会在这里."

欧盟财长在周六会议期间听取了欧盟银行业管理局(EBA)的意见.EBA对他们称,若欧盟银行业将核心资本充足率提高至9%,并且其账上的不良公债按市值计价,那麽整个银行体系将需要1,000-1,100亿欧元的支持.

要为增强本国银行资本实力付出很大代价的意大利、西班牙和葡萄牙持反对意见,他们认为该协议让其承担了比法德两国更多的责任.法国和德国银行业拥有的希腊债务敞口也很大.

但官员称,在另外24个欧盟国家的大力施压之下,这份协议纲要最终在财长之间达成共识.不过消息人士称,财长们在周日峰会上向欧盟领导人做出提议时,恐怕不会提到银行资本重整的具体数字,而是由领导人处理这个问题.

瑞典财长柏格(Anders Borg)在离开周六会议时称:"我们为达成共识奠定了基础."英国财政大臣奥斯本亦支持该看法.

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