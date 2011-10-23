日韩经济指标预测--10月24日-10月31日****

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透10月24日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月24日当周-------------------------------
10月23日(日)
2350 日本贸易收支(10亿日圆) 9月 顺差198.8 逆差775.3
出口(较上年同期) +1.0% +2.8%
进口(较上年同期) +12.6% +19.2%
10月24日(一)
无重要经济数据公布.
10月25日(二)
无重要经济数据公布.
10月26日(三)
2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 99
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.4%
2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -0.1% -2.6%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 409.9
外资投资日股(10亿日圆) -- 86.2
10月27日(四)
0330 日本央行利率决定 10月 -- 0-0.1%
2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈馀28.3
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -3.4% -4.1%
(较上月) -0.4% -0.1%
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 9月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) +0.2% +0.2%
东京地区整体CPI(较上年同期) 10月 -- -0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.1%
2330 日本求职求才比 9月 0.67 0.66
失业率 4.4% 4.3%
2350 日本工业生产(较前月) 9月初值 -2.1% +0.6%
未来一个月工业生产预估 -- -2.5%
未来两个月工业生产预估 -- +3.8%
10月30日(日)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 83
2300 韩国工业生产(较前月) 9月 -- -1.9%
(较上年同期) -- +4.8%
2300 韩国服务业产出 9月 -- +0.5%
2315 日本制造业PMI 9月 -- 49.3
10月31日(一)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +9.3%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 -- +14.0%
2300 韩国CPI(较前月) 10月终值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +4.3%
(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。