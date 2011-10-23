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亚洲 | 2011年 10月 24日 星期一 06:37 BJT

《日本重要政经日程》--10月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月23日(日)

2350 - 9月贸易收支数据.

10月24日(一)

-- - 德国总统武尔夫(Christian Wulff)访问日本.

0130 - 强化流动性日债标售.

0900 - 美国巨富投资者、日本协会主席Wilbur Ross发表演讲.

企业面:

-- - 京瓷(6971.T)公布财报.

0200 - 日产汽车(7201.T)公布中期"绿色项目"环保行动计划.

0600 - KDDI(9433.T)公布下半年财报.

0820 - 武田药品工业(4502.T)社长长谷川闲史发表讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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