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亚洲 | 2011年 10月 24日 星期一 06:40 BJT

全球外汇市场10月24日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月23日(日)

2350 - 日本9月进出口及贸易收支.

10月24日(一)

新西兰公共暨市场假期.

0030 - 澳洲第三季生产者物价指数(PPI).

0658 - 法国10月采购经理人指数(PMI)初值.

0728 - 德国10月PMI初值.

0758 - 欧元区10月PMI初值.

0900 - 欧元区8月工业订单.

1230 - 美国芝加哥联邦储备银行9月全国活动指数.

1245 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在福特汉姆大学Gabelli商学院举办的活动上讲话,主题为"区域与全国经济前景".

1300 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话.

1700 - 杜德利在布朗克斯商会就"区域和国家经济前景"发表讲话.

2245 - 新西兰第三季消费者物价指数(CPI).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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