全球外汇市场10月24日主要消息

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月23日(日)
2350 - 日本9月进出口及贸易收支.
10月24日(一)
新西兰公共暨市场假期.
0030 - 澳洲第三季生产者物价指数(PPI).
0658 - 法国10月采购经理人指数(PMI)初值.
0728 - 德国10月PMI初值.
0758 - 欧元区10月PMI初值.
0900 - 欧元区8月工业订单.
1230 - 美国芝加哥联邦储备银行9月全国活动指数.
1245 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在福特汉姆大学Gabelli商学院举办的活动上讲话,主题为"区域与全国经济前景".
1300 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话.
1700 - 杜德利在布朗克斯商会就"区域和国家经济前景"发表讲话.
2245 - 新西兰第三季消费者物价指数(CPI).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。