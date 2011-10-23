澳新经济指标预测--10月24日-10月31日****

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透10月24日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------10月24日当周-----------------------------
10月24日(一)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季终值 +0.8% +0.8%
(较上年同期) +2.9% +3.4%
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 0.7% +1.0%
(较上年同期) 4.9% +5.3%
10月25日(二)
无重要数据公布.
10月26日(三)
0000 新西兰国民银行企业活动指数 10月 -- 35.4
企业前景指数 -- 30.3
0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季终值 +0.6% +0.9%
(较上年同期) +3.5% +3.6%
0030 澳洲CPI指数 第三季终值 -- 178.3
2000 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 9月 逆差4.50 逆差6.41
截至9月的一年 顺差10.7 顺差10.8
进口(亿新西兰元) 9月 39.0 40.8
出口(亿新西兰元) 34.0 34.4
10月27日(四)
无重要数据公布.
10月28日(五)
无重要数据公布.
-----------------------------------10月31日当周-----------------------------
10月30-31日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.1%
10月31日(一)
0030 澳洲民间信贷 9月 -- +0.2%
房屋信贷 -- +0.4%
2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.5%
(较上年同期) +1.0% +2.1%
2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第三季 +2.1% +1.2%
雇佣职位(较前季) -0.6% +1.3%
受薪工时(较前季) +0.40% +0.70%(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。