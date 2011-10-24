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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 08:44 BJT

〔澳洲数据〕第三季PPI分别较前季和上年同期升0.6%及2.7%,均逊预期

路透悉尼10月24日电---澳洲统计局周一公布数据显示:

* 第三季生产者物价指数(PPI)较前季上升0.6%(路透预估为上升0.8%)

* 第三季PPI较上年同期上升2.7%(路透预估为上升2.9%)

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