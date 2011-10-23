〔美国经济〕明尼亚波利斯联储总裁赞成将政策与特定经济指标挂钩

路透明尼阿波利斯10月21日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周五暗示,他支持一位立场温和的美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员提出的建议,把政策与特定的经济目标挂钩.他曾对联储近期的货币政策宽松举措表示反对.

柯薛拉柯塔称,他"乐观认为"联储官员可能会就如何阐明央行的目标达成一致,从而减弱决策委员会中的反对声音.他是对联储最近的刺激举措提出反对意见的三名联储官员之一.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯呼吁将货币政策同特定的就业与通胀指标挂钩.他是美联储中最为直率的政策温和派.

由于美联储维护物价稳定和确保充分就业这两个政策目标时常会彼此冲突,埃文斯表示,联储应当明确阐述在这两个方面,判定政策成功或失败的具体标准.