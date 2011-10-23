〔美国经济〕明尼亚波利斯联储总裁赞成将政策与特定经济指标挂钩

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透明尼阿波利斯10月21日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周五暗示,他支持一位立场温和的美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员提出的建议,把政策与特定的经济目标挂钩.他曾对联储近期的货币政策宽松举措表示反对.
柯薛拉柯塔称,他"乐观认为"联储官员可能会就如何阐明央行的目标达成一致,从而减弱决策委员会中的反对声音.他是对联储最近的刺激举措提出反对意见的三名联储官员之一.
芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯呼吁将货币政策同特定的就业与通胀指标挂钩.他是美联储中最为直率的政策温和派.
由于美联储维护物价稳定和确保充分就业这两个政策目标时常会彼此冲突,埃文斯表示,联储应当明确阐述在这两个方面,判定政策成功或失败的具体标准.
埃文斯在本周稍早称,他倾向于在失业率降至7%之前一直维持低利率,只要能控制通胀率在3%以下.美联储非正式的通胀率目标是2%.
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国