《综述》法国放弃要求ECB注资应对危机,最终决定推到周三做出

* 法国放弃让欧洲央行(ECB)无限注资应对危机的主张

* 债券担保机制、银行资本重整计划显露雏形

* 梅克尔与萨科齐对贝鲁斯柯尼施加压力

* 关于欧元区抒困基金和希腊债务问题的决定将在周三峰会做出

* 对希腊公债扣减率仍有很大分歧

路透布鲁塞尔10月23日电---欧盟国家领导人周日在达成欧债危机解决战略的方向上取得一些进展,关于银行资本重整和抒困基金如何发挥更大效力这两个问题都接近达成共识.

但最後的决定被推迟到周三的第二轮峰会,而且关于民间债权人在希腊公债上面需承担多大损失的问题,分歧依然很大.