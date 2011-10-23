《综述》法国放弃要求ECB注资应对危机,最终决定推到周三做出

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
* 法国放弃让欧洲央行(ECB)无限注资应对危机的主张
* 债券担保机制、银行资本重整计划显露雏形
* 梅克尔与萨科齐对贝鲁斯柯尼施加压力
* 关于欧元区抒困基金和希腊债务问题的决定将在周三峰会做出
* 对希腊公债扣减率仍有很大分歧
路透布鲁塞尔10月23日电---欧盟国家领导人周日在达成欧债危机解决战略的方向上取得一些进展,关于银行资本重整和抒困基金如何发挥更大效力这两个问题都接近达成共识.
但最後的决定被推迟到周三的第二轮峰会,而且关于民间债权人在希腊公债上面需承担多大损失的问题,分歧依然很大.
面对德国坚决反对,法国总统萨科齐不得不放弃让欧洲央行无限制注资来应对危机的主张.现在,欧元区或许要转向求助中国和巴西等新兴经济体来支撑其孱弱不堪的债市.
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国