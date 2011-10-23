《中国报摘》--中国证券报10月24日

* 头版头条:

--中国20家基金公司的266只基金披露三季报,天相投顾统计数据显示.在A股三季度遭遇重挫情况下,三季度末可比的股票方向基金平均仓位降至76.36%,较上半年末下降近3个百分点,已披露季报基金三季度合计亏损985.94亿元人民币,亏损额环比剧增.

* 其他:

--国务院总理温家宝称,目前房地产市场调控和保障性住房建设处于关键时期,要进一步巩固调控成果,一方面要抓好保障性住房建设,另一方面也要增加普通商品房的用地供给,促进普通商品房市场健康发展.

--沪深两市已有658家上市公司披露2011年三季报,据Wind统计显示,这些公司前三季度实现归属母公司股东净利润1,132.82亿元,同比增长19.09%.

--转融通操作细则有望近期出台,融券成本已初步确定.消息人士透露,基金等机构未来向证金公司借出标的证券,将获得标的证券金额1.5%至2%的收益,券商向证金公司融入标的证券,将支付标的证券金额4%的成本.

--统计显示,截至目前,10月发行新股15只,是2010年以来最少的一个月;此外,10月以来上会新股通过审核率为53.85%,低于今年1-9月的平均水平.

--中国人民银行行长助理金琦表示,中国正与东盟多个国家进行人民币本币互换协议的谈判,具体签订时间将根据谈判情况而定.

--证监会主席助理姜洋表示,证监会将进一步推动证券、期货经营机构发展跨境金融业务,并支持中国-东盟自贸区各国企业开展跨境投融资;此外证监会正积极推进《期货法》的研究工作.

--深圳证券交易所副总经理陈鸿桥表示,跨境ETF产品相应研发工作已经基本完成.

--浙江省委书记赵洪祝表示,浙江省正有条不紊地推进各项举措帮扶中小企业走出困境;对于当前民间借贷风险处置,赵洪祝认为,应建立起"水库、水渠和闸门",疏导为主,趋利避害.

--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松预计,明年政策基调基本维持现状.

--大众公用(600635.SS)公告称,计划发行不超过20亿元债券,期限不高于6年.

--中粮屯河(600737.SS)调整定向增发金额和募投项目,在新方案中,拟以不低于7.98元/股的价格向包括中粮集团在内的不超过10名特定投资者,非公开发行股票数量拟不超过6.13亿股,募资总额不超过48.85亿元.

--由海南航空(600221.SS)和天津燕山投资管理有限公司共同设立的天津燕山航空租赁产业基金,已获得国家发改委股权投资基金备案.

--天津产权交易中心日前公告,民生金融租赁股份有限公司18.75%股权挂牌转让,挂牌价格达到8.25亿元.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红