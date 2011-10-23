〔企业并购〕澳洲Bannerman称考虑其它选项,因中国汉龙收购时间难定

路透悉尼10月24日电---澳洲Bannerman Resources (BMN.AX)周一表示,其董事会认为难以了解中国四川汉龙集团是否能在合理期限内达成约束性收购协议,所以将专注于与其它方面讨论交易.

汉龙7月对Bannerman Resources发出金额为1.44亿澳元(1.488亿美元)的有条件收购要约,但在谈判期间要求进行额外的尽职调查,以落实时间、融资和其它条件.Bannerman表示,汉龙一直不能确定获得银行及中国政府批准所需的时间.(完)