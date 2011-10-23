〔企业并购〕澳洲Bannerman称考虑其它选项,因中国汉龙收购时间难定

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透悉尼10月24日电---澳洲Bannerman Resources (BMN.AX)周一表示,其董事会认为难以了解中国四川汉龙集团是否能在合理期限内达成约束性收购协议,所以将专注于与其它方面讨论交易.
汉龙7月对Bannerman Resources发出金额为1.44亿澳元(1.488亿美元)的有条件收购要约,但在谈判期间要求进行额外的尽职调查,以落实时间、融资和其它条件.Bannerman表示,汉龙一直不能确定获得银行及中国政府批准所需的时间.(完)
--编译 张涛;审校 艾茂林
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。