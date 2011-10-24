〔美国评级〕若不能达成减赤协议,评级或再遭另一大型机构调降--美林

路透纽约10月23日电---美国银行美林预测,美国到今年年底前有可能丧失另一个重要评级机构对其的AAA评级,因该国赤字情况令人担心.

美林在周五公布的一份研究报告称,如果国会不能就削减美国赤字问题商定一个可靠的长期计划,就有可能引发美国评级被调降.

不管第二次评级调降是来自穆迪还是惠誉,都将和标准普尔在8月调降美国评级时一样,是出于对美国预算赤字和债务负担不断升高的担心.美林认为,若再有一家大型评级机构调降美国的最高债信评级,将令停滞不前的美国经济雪上加霜.

美林北美经济分析师Ethan Harris在报告中写到,债信评级机构强烈暗示,如果国会不能就削减赤字拿出一个可靠的长期方案,那麽评级有可能再度被调降.

"因此,如果超级委员会不能完成任务,预计11月底或12月初美国的债信评级会至少调降一次."

美国国会为解决赤字问题而成立的超党派委员会(即"超级委员会")需要打破共和党与民主党之间的僵局,最晚于11月23日达成一项协议,削减至少1.2万亿美元的赤字.