〔中国房地产〕市场调控处关键时期,要进一步巩固调控成果--总理

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海10月24日电---中国国务院总理温家宝日前表示,目前房地产市场调控和保障性住房建设处于关键时期,各级政府要切实采取措施,进一步巩固调控成果.
中国政府网(www.gov.cn)并引述温家宝指出,一方面要抓好保障性住房建设,另一方面也要增加普通商品房的用地供给,促进普通商品房市场健康发展.
中国9月房价涨幅连续第二个月收窄,且成交在"金九"楼市传统旺季中黯然失色.[ID:nCN1151796]
温家宝还谈到,抑制物价首先要管好食品价格.要保障供给,在供需平衡上着手,特别要抓好农业生产;切实降低流通成本;增加储备;落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制.
他认为,目前粮食供求基本平衡,但最近一些地区玉米价格高于小麦价格,出现倒挂.玉米价格上涨与国际市场有关,也与工业用玉米量增大有关,必须严格控制玉米深加工项目.近来猪肉价格趋于平稳,略有回落,但冬季到来後,消费量还会增加,要认真落实国家出台的奖励政策,稳定饲料价格,发展生猪生产.
中国9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.[ID:nCN1151294]
温家宝指出,在当前经济增速放缓、外需下降的情况下,更应该坚持把就业作为经济社会发展的优先目标,千方百计扩大就业,要保证经济适度增长,增加就业机会,大力支持劳动密集型产业、服务业、小微型企业和民营企业发展.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。