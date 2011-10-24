〔金砖国家〕10月24日股汇市收盘纵览

路透10月24日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.36%,报920.07点.

中国股市:中国股市沪综指周五收跌再创近31个月新低,并连续第四天收阴.个股在有色和石化等板块带领下普跌,仅金融板块获护盘逆市上涨但难挽大盘颓势.分析人士预期,短线振荡筑底的过程仍未结束.沪综指.SSEC收报2,317.275点,下跌14.091点或0.6%,此前收盘低位为2009年3月25日的2,291.555点,沪市A股成交额仅436亿元人民币;上证180金融指数.SSE180FI收涨0.83%.[.SSCN]

香港股市:香港股市小幅收高,但本周为三周来首次下跌.日成交额跌至八个半月来最低,显示投资人审慎观望,看欧盟周末峰会在解决债务危机上有无进展.恒生指数.HSI今日收涨0.24%至18,025.72点,但本周下跌2.57%.恒生国企指数.HSCE收涨0.25%至9,219.73点,本周收低3.81%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价小幅收升,维持在6.38元附近水平.人民币中间价虽然高开,但外围市场的不确定性致机构心怀谨慎,导致汇价主要成交区间明显逊于中间价.交易员认为,目前市场主要关注欧盟峰会对欧债危机的解决进展.在其未有明确方向前,美元仍是避险的最佳选择,因此美指近期料将保持坚挺,从而令人民币升值承压.虽然中国央行有意促进人民币升值,但受外围市场多重因素制约,人民币单边升值恐难实现.[CNY/CN]

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印度股市:收跌0.9%,因下周央行政策会议在即,市场保持谨慎.工程和建筑业综合企业Larsen & Toubro(LART.NS)跌幅居前,之前该公司调降其订单增长前景.指标BSE指数.BSESN收跌151.25点报16,785.64点,30支成份股中只有七支上涨.该指数全周收跌1.7%.[.BO][ID:nL3E7LL1E2]

印度汇市:印度卢比收低,盘中触及30个月低点,追随国内股市跌势,因市场人气仍维持谨慎,投资者等待欧洲领导人出台解决本地区债务危机的计划.石油和黄金进口商的美元需求亦加大了卢比的卖压.印度卢比/美元INR=IN收报50.02/03卢比,较周四尾盘贬值0.5%.[INR/][ID:nL3E7LL1P9]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,456.73点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高3.21%,报769.28点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升值1.01%,报31.035卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.54%,至43.16卢布.

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巴西股市:拉美股市收高,因对于欧盟决策者在周三前就解决欧元区债务危机的举措达成一致的希望升高.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高2.31%报55,255.23点.全周收高0.41%且市场交投震盪.[ID:nN1E79K1PJ]

巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBY走坚0.95%至1.7702雷亚尔,将全周跌幅缩减至2.36%.雷亚尔周五走势大起大落,"所有人都在等待欧洲拿出某种计划,如果有消息说计划在制定当中,市场就上涨,但如果计划看起来不会有什麽作用,市场就下跌,"圣保罗一家券商的外汇交易员说,"所有的眼睛都在看欧洲."[ID:nN1E79K1RG]

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南非股市:大幅收高,为连续第三日收高,矿业类股涨幅居前,得益于大宗商品价格走高.其中必和必拓(BILJ.J)跳涨4.26%至245兰特.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上扬2.25%,报28,165.61点.综合指数.JALSH涨1.99%,报31,449.99点.[.J][ID:nL5E7LL3K7]

南非汇市:南非兰特兑美元一周跌幅为一个月来最大,但周五脱离两周低位,因冀望欧洲领导人将达成一项协议,对银行业进行资本重组并制止债务危机的扩散.1535GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报8.06,较周四纽约收盘价8.1505升值1.13%.[ZAR/][ID:nL5E7LL3M7](完)