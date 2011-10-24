更正:《外汇动态》投机客10月18日止当周增持欧元净空头仓位

(更正:因英文原文有误,内文第二段应为"达到自2010年6月以来最大规模",而非"达到四个月中最大规模")

2355GMT--美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的最新数据显示,10月18日止当周,外汇投机客持有的欧元净空头仓位从前一周的73,795口增至77,720口[ID:nCN8499817].

欧元净空头仓位的规模仍保持在数周前所及高位附近.10月4日止当周,达到自2010年6月以来最大规模的82,697口.

数据表明,投机客在10月18日止当周仍看空欧元,尽管欧元在该周触及1.3914美元附近的一个月高位.同时这暗示出,若这些仓位被解除,欧元或许会获得支撑.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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