《全球重要经济事件一览表》--10月24日-10月31日

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10月24日(一)
瑞士蒙特勒--卢森堡央行总裁莫尔许在主权财富基金协会会议上讲话(1100).
柏林--法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)与德国总理梅克尔及即将卸任的欧洲央行(ECB)总裁特里谢会晤.
柏林--特里谢就欧元前景在洪堡大学讲话(1615).
华盛顿--联合影子金融监管委员会会议,来自日本、欧洲、拉丁美洲和澳洲的代表出席会议并讨论在这些区域内的金融危机影响、相关教训及应实施的政策(1430).
安大略省多伦多--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就"经济增长面临的挑战"发表演讲(1300).
纽约布朗克斯--纽约联邦储备银行总裁杜德利在福特汉姆大学Gabelli商学院举办的活动上讲话,主题为"区域和国家经济前景"(1245).
纽约布朗克斯--杜德利在布朗克斯商会就"区域和国家经济前景"发表讲话(1700).
悉尼--澳洲央行副总裁澳洲央行副总裁巴泰利诺(Ric Battellino)在花旗第三季澳新投资会议上讲话(2300).
10月25日(二)
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
日内瓦--英国央行副总裁宾恩就"昔日及当今的央行"发表讲话(1630).
渥太华--加拿大央行指标政策利率声明.
多伦多--国际货币基金组织(IMF)加拿大项目总管Gian Maria Milesi-Ferretti简述加拿大经济(1500).
华盛顿--众议院筹款委员会就美中经济关系召开听证会.
10月26日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至10月27日).
里斯本--葡萄牙央行公布银行放贷调查.
佛罗伦萨--欧洲央行官员莫尔许就"重回最佳货币区"发表讲话(1500).
布鲁塞尔--欧盟峰会第二次会议.
罗马--"储蓄日".意大利央行总裁德拉吉和意大利经济部长特雷蒙蒂出席会议(0830).
伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就国际货币体系的未来,在Official Monetary and Financial Institutions Forum(OMFIF)讲话(1030).
德国多特蒙得--欧洲央行执委会成员史塔克出席2011年DKM年会的小组讨论(1400).
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告.
纽约--主要决策者、银行高层及监管者出席Buttonwood Gathering(至10月27日),将就主权债风险、中国崛起及全球监管变化等目前经济和金融议题进行讨论.加拿大央行总裁卡尼与会并讲话(2100).
惠灵顿--新西兰央行官方现金利率(OCR)(2000).
10月27日(四)
东京--日本央行公布前景报告.
东京--日本央行货币政策会议.
慕尼黑--欧洲央行管委魏德曼就金融市场改革讲话(1200).
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)就瑞典央行最新指标利率决议发表讲话(1530).
雷克雅未克--冰岛复苏之教训与挑战会议.冰岛总理Johanna Sigurdardottir、经济部长Arni Pall Arnason、冰岛央行总裁古德曼松及副总裁Arnor Sighvatsson讲话.
布鲁塞尔--欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协议(FTA)召开高层会议.
10月28日(五)
暂无重要事件.
10月31日(一)
法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁特里谢卸任,德拉吉(Mario Draghi)出任新欧洲央行总裁.
挪威波多--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威银行区域网络--Region North讲话.
大阪--日本央行总裁白川方明向大阪商界领袖讲话,并主持新闻发布会(0545).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰