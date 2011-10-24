《中国报摘》--其他报纸重要消息10月24日(I)

**上海证券报**
--中国工业和信息化部副部长苏波表示,未来五年中国工业发展的核心任务是转型升级.
--第十二届中国西部国际博览会共签约投资项目1,565个,投资金额9,451.7亿元人民币,同比增25.6%;实现贸易成交2,527.6亿元,同比增11.2%.
--国务院发展研究中心宏观研究部部长张立群认为,从明年起消费增长可能有好转,因为从汽车和住房发展的规律性来看,经过一年调整後,会有一定恢复.
**人民日报**
--上海现代服务业综合试点日前启动,其将在浦东新区、虹桥商务区及浦江沿岸进行国家现代服务业综合试点.据介绍,上海已对一大批项目进行了筛选评审,投资额为160亿元人民币.
--国家电监会日前发布的《2011年供电监管报告》显示,在受检的215家企业中,有186家存在问题,上述问题包括部分地区配电网投入不足,供电能力不足等.
**第一财经日报**
--记者从权威渠道获悉,目前河南省内有112家担保机构存在较大风险,随着一些担保公司接连出事,河南省政府日前召开紧急会议,就整顿规范担保机构的问题进行商议并提出应对措施.
--中国国有飞机制造商--中国商用飞机有限责任公司(COMAC)与四川航空签署了20架C919大型客机订单协议,至此C919获得的启动订单已达到165架.
--上海化工区近期集中签约了21个新项目,总计投资额670亿元,而"十二五"期间(2011-2015年)中石化的2,000万吨/年炼油及100万吨/年乙烯工程或将落户该区.
**21世纪经济报 道**
--来自英国地产界不同渠道的消息显示,中国主权财富基金中投公司[CIC.UL]与黑石集团(百仕通)(BX.N)拟联手购买由苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)出售的14亿英镑地产类不良贷款投资组合中的部分股份,中投和黑石各自投入约5,000万英镑.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/康熙泽; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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