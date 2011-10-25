《中国报摘》--其他报纸重要消息10月25日(I)

**上海证券报**

--据调查,中国越来越多的房企正投身降价大潮.其中,不乏绿地、中海、华润等超大型房企,降幅扩大至20%-40%.另有中型房企整体出售项目,价格为市场售价七成左右.

--据悉,纯电动车标准已上报国家标准委,年底前有望出台.

--国家发改委能源研究所副所长王仲颖透露,2020年陆地风电的成本将与煤电持平,之後风电将逐步脱离国家补贴.

--浙江传化集团与ICAN Capital合资设立20亿元人民币私募股权基金(PE),并将投资2亿元至消费类中国概念股私有化项目.该项目有望成国内产业资本联手国际PE私有化中国概念股的最新案例.

--机动车交通事故责任强制保险(交强险)有望向在华外资保险公司敞开大门.记者从相关渠道获悉,相关方案已由保监会递交至更高层面,至于何时获批并实施,目前没有具体时间表.

**人民日报**

--从农业部获悉,目前北方秋收秋种接近尾声,西南和长江中上游地区小麦播种进入高潮,秋冬播正有力有序推进.据农业部农情调度,截至10月24日,全国秋粮已收获10.18亿亩.

--国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男表示,今冬明春中国天然气资源供应增加近20%,供需总体平衡,但由于新增用户较多,消费需求快速增长,储气调峰能力受到制约,冬季高峰时段平稳运行仍面临较大压力.

--今年前三季度,社会物流总额为117.7万亿元,按可比价格计算,同比增长13.4%.中国物流需求规模持续增加,物流总费用高位增长,与GDP比率小幅上升,物流运行总体保持平稳较快增长态势.

**第一财经日报**

--外资银行代销基金或将破冰,据悉东亚银行(中国)已向证监会提交开展国内基金代销相关业务的资格申请.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/边竞/康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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