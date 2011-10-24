《中国债券市场每日交易备忘》--10月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部代发179亿元人民币五年期固息地方债上午9:50-10:30招标
新疆兵团农七师柳沟总场8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承
晋城无烟煤矿业集团33亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),农行和中金公司主承
汉江水利水电集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承销
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二、新债上市:
华电国际(600027.SS)(1071.HK)15亿元一年期短融041151006,票面利率5.98%
赛维LDKLDK.N4亿元一年期短融041158006,票面利率7.59%
中国外运(0598.HK)5亿元三年期中票1182284,票面利率5.99%
中材水泥5亿元五年期中票1182280,票面利率7.00%
三一集团28亿元五年期中票1182282,票面利率6.75%
青海投资集团6亿元一年期短融041162007,票面利率8.20%
南京国资集团10亿元五年期中票1182283,票面利率6.75%
珠海港控股集团3亿元一年期短融041161008,票面利率7.29%
富通集团4亿元一年期短融041162009,票面利率8.50%
兖矿集团20亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1182279,基本利差2.20%
云天化集团5亿元五年期中票1182281,票面利率6.75%
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三、缴款:
财政部293亿元五年期固息国债110022,票面利率3.55%
江西水泥(000789.SZ)4亿元一年期短融041162008,票面利率8.98%
云南建工集团4亿元一年期短融041156006,票面利率7.29%
南通四建集团2.5亿元一年期短融041152004,票面利率8.78%
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四、还本付息:
中国石油(0857.HK)(601857.SS)20亿元五年期固息债068042到期兑付,票面利率3.76%
财政部280亿元五年期固息国债070017付息,票面利率4.00%
武汉高科国有控股5亿元10年期固息债078064付息,票面利率5.80%
重庆城建30亿元五年期固息债088050付息,票面利率5.30%
云南投资控股集团15亿元五年期固息债088051付息,票面利率5.40%
首钢总公司40亿元10年期固息债088052付息,票面利率4.16%
首钢总公司50亿元15年期固息债088053付息,票面利率4.36%
财政部274.9亿元七年期固息国债090026付息,票面利率3.40%
进出口银行150亿元七年期浮息债(一年定存基准)090308付息,基本利差0.55%
铁道部150亿元10年期固息债0980140付息,票面利率4.70%
铁道部50亿元15年期固息债0980141付息,票面利率4.95%
苏州汾湖投资集团10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债0980144付息,票面利率7.00%
湖南有色金属控股10亿元三年期中票0982140付息,票面利率4.58%
国开行100亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债100209付息,基本利差0.08%
进出口行136亿元两年期固息债100309付息,票面利率2.56%
芜湖建投6亿元七年期浮息(三个月shibor基准)债1080080付息,基本利差1.90%
上海化学工业区发展公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080132付息,票面利率5.30%
西安中小企业2.21亿元三年期集合票据1083008付息,票面利率4.30%
财政部160亿元20年期固息国债010011付息,票面利率3.85%
国开行300亿元七年期固息金融债060225付息,票面利率3.11%
财政部240亿元30年期固息国债080020付息,票面利率3.91%
国开行240.7亿元10年期固息金融债080217付息,票面利率3.68%
财政部220亿元15年期固息国债030009付息,票面利率4.18%
南方电网70亿元五年期固息债088054付息,票面利率4.25%
南方电网10亿元七年期固息债088055付息,票面利率4.36%
吉林高速公路集团10亿元五年期固息债088056付息,票面利率5.65%
中国电信(0728.HK)100亿元五年期中票0882025付息,票面利率4.15%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国国务院总理温家宝日前表示,目前房地产市场调控和保障性住房建设处于关键时期,
各级政府要切实采取措施,进一步巩固调控成果.[ID:nCN1169246]
--中国人民银行行长助理金琦表示,中国正与东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)多个国家进行
人民币本币互换协议的谈判,具体签订时间将根据谈判情况而定.[ID:nCN1169350]
--转融通操作细则有望近期出台,融券成本已初步确定.消息人士透露,基金等机构未来向
证金公司借出标的证券,将获得标的证券金额1.5%至2%的收益,券商向证金公司融入标的证
券,将支付标的证券金额4%的成本.
中国国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)
============================================================================(完)
--整理 李宏薇/曾菱; 审校 边竞