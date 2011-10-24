〔欧洲金融〕德国央行总裁:减记希腊债务不能解决问题而且很危险

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透柏林10月23日电---德国央行总裁魏德曼表示,债务减记将不会解决希腊的债务问题,而且如果这(减记)导致了削债努力的松懈,减记事实上就可能是"危险的".
"减记不是一剂万灵药,"魏德曼对德国周日画报表示,"如若减记导致推行结构性改革的意愿减弱,甚至可以说减记是危险的."
欧盟(EU)领导人周日举行会谈,以推出一项解决欧元区债务危机的全面计划.
魏德曼警告称,不能让债台高筑的国家逃脱责任.
他说,"政府公债的信心基础是,国家能够偿付债务."
"我们不能允许负债沉重的国家轻易逃避其自己所造成的问题.若纵容他们逃脱,将会怂恿其他国家效仿,这样只会导致信心危机升级."
然而魏德曼表示他,他原则上并不反对帮助深陷债务泥潭的国家.
"像这样一场危机,我认为如果受困国家能果决地直面问题,那麽帮助他们并未为他们赢得时间是正确的,"他说,"他们必须要令国家预算有序化,提高自身竞争力.希腊必须执行已达成的调整计划."(完)
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -0.5 -0.220% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.095% -0.5 0.100% 20年期公债 0.715% +0.0 0.715% 30年期公债 0.900% +0.0 0.900% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.66 +0.11 149.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场