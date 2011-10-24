〔欧洲金融〕德国央行总裁:减记希腊债务不能解决问题而且很危险

路透柏林10月23日电---德国央行总裁魏德曼表示,债务减记将不会解决希腊的债务问题,而且如果这(减记)导致了削债努力的松懈,减记事实上就可能是"危险的".

"减记不是一剂万灵药,"魏德曼对德国周日画报表示,"如若减记导致推行结构性改革的意愿减弱,甚至可以说减记是危险的."

欧盟(EU)领导人周日举行会谈,以推出一项解决欧元区债务危机的全面计划.

魏德曼警告称,不能让债台高筑的国家逃脱责任.

他说,"政府公债的信心基础是,国家能够偿付债务."

"我们不能允许负债沉重的国家轻易逃避其自己所造成的问题.若纵容他们逃脱,将会怂恿其他国家效仿,这样只会导致信心危机升级."

然而魏德曼表示他,他原则上并不反对帮助深陷债务泥潭的国家.

"像这样一场危机,我认为如果受困国家能果决地直面问题,那麽帮助他们并未为他们赢得时间是正确的,"他说,"他们必须要令国家预算有序化,提高自身竞争力.希腊必须执行已达成的调整计划."(完)