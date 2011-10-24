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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 09:21 BJT

〔金属期市〕上海期铅和期铜开高3%以上,市场看好欧元区债务危机解决

路透上海10月24日电---上海期铜SCFc3和期铅SPBc2周一开盘劲扬逾3%,追随伦敦市场上周五的涨势,因投资者押注欧洲领导人未来几日在解决欧元区债务危机方面将有所进展.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上周五劲扬6%,录得2010年初以来最大单日涨幅,因买家在欧盟峰会前夕增加买入.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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