《萨默斯专栏》要修复经济,先整顿楼市

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 萨默斯(Lawrence H. Summers) 编译 石冠兰/吴云凌

路透10月23日电---金融危机最大的讽刺在于,尽管它是由信心过度、借贷过度和支出过度酿成的,但要解决危机,却需要更多的信心,更多的借贷和更多的支出.

美国政策的失败,大多是由于未能参透这一真谛,故而采取了一些在危机前会卓有成效但此时却事与愿违的举措,因为经济受到信心与需求不足的严重制约.

因此,即便美国经济产量与产能之间的缺口在扩大,而且预计还会继续增加,但财政政策却趋于紧缩,金融管制转为侧重抑制风险意愿,而货币政策也受限于对流动性过度的忧虑.

最重要的一点是,美国的楼市政策,特别是与房利美和房贷美相关的政策,不但已悖于缓和楼市周期性的初衷,反而加剧了周期性,成为灾难性政策的经典案例.它们目前已然是抵押贷款市场的中流砥柱.

年度新建独栋房屋的数量从过去10年中期的170万降至目前的45万套.由于1990年代期间房屋开工数量平均远超100万套,那麽当前的住房建设不足估计超过了泡沫时期的建设过度,成为国内生产总值(GDP)中最大的单项拖累因素.

过去五年中,业主自住房价格下跌已使得消费者财富减少逾7万亿(兆)美元,而房屋未来价格的不确定,以及无法以合理价格进行再融资,都抑制了耐用品(耐久财)的家庭支出.

楼市持续走弱成为美国主要金融机构一大风险来源,大大提高了其提供的贷款成本.

试想,如果当初金融机构及监管机构--特别是联邦住房金融局意识到房价会上涨也会下跌,如果银行信贷审批更为严格,如果房利美和房贷美在监督贷款提供方和还贷方时更加仔细,如果所有相关方对于欺诈行为更为警惕,那麽显然情况原本会好得多.

鉴于楼市给国家经济构成的拖累,目前的问题应该是如何解决这个行业的顽疾.实际上美国所有的抵押贷款都是由联邦政府提供或由政府发起企业(GSE)担保的,因此修复楼市注定是一个政府政策问题.

只可惜最近几年来的政策手段偏保守,只是通过逐一安顿业主来处理过去抵押贷款扩张所遗留的问题,而且关乎GSE的决策一直都是留给联邦住房金融局(FHFA)这个在公共利益上目光较狭隘的监管者去定.FHFA既没有履行自己的监护职责,去确保GSE的做法能够稳定国家的住房市场,也没有考虑到实际情况--GSE有限的金融利益必须仰赖国内楼市的复苏.

FHFA的注意力不是放在楼市的稳定上,而是不顾环境的变化,一心要推翻自己先前的政策.在它看来,抵押融资不是国家经济政策的一个重要组成部分,而是业主、金融机构和银行共同上演的一齣道德剧.

更好的办法是从改变政策的诸多方面入手.

首先,可能也是最基本的一点,是如今美国购房者所面临的信贷标准过高也过于严苛.这打压购房需求、压低房价并增加止赎,导致信贷标准进一步收紧并促生摧毁经济增长的恶性循环.公开的统计数据显示,2004年贷款申请人的平均资信特徵在今天可以归入风险最高的类别.如今房价再跌35%的机率要远低于楼市泡沫时期,因此上述的申请人风险特徵理应掉个头才对.

第二,正如总统奥巴马宣读就业促进案时所强调的,目前负担GSE担保抵押贷款的业主没有理由不能享受更低的利率.与抵押贷款持有人不同,从贷款担保者的角度看,较低的利率大有裨益,因为它能够降低违约风险.然而,至少到目前要从GSE获得再融资还是非常的难,它们坚持收取高昂费用,要求所有新的再融资者必须为原抵押贷款审批中的错误负全责,这让全美的家庭一年要多负担数百亿美元.

第三,要稳定楼市,就需要对庞大且不断增长的止赎物业库存有所对策.同样的物业,在止赎拍卖网络中的售价要比通过正常渠道的售价低约30%,而心知止赎房来源充裕,也阻碍了购房行为.GSE若能采取有力行动,提供资金支持,促使止赎物业大规模出售给愿将房屋租出去的人,那麽潜在房客和房屋市场或许都能从中获益.

第四是预防止赎的问题,这是楼市政策措施初始的焦点.现实情况是正确的出路还远未明朗.尽管外界一直普遍批评奥巴马政府的可负担房贷修改计划(HAMP)对申领资格限定过严,但事实上补助领取者中的很大一部分最终都没能力偿还甚至是减免後的债务.

这说明,想在不伤害金融系统又能快刀斩乱麻的情况下帮助房主,这个任务比人们所想像得要更加困难.

在地方层面上试行本金扣减策略无疑有充分的理由.应当要求GSE放弃目前反对试行的姿态,转而采取更有建设性的立场.

第五,主要金融机构以及抵押贷款行业的几乎每个人,在楼市泡沫期间显然都有过严重滥用的行为.向受害者提供补偿是天经地义的公共政策目标.但是容许对过往行为的谈判成为当前政策的主要突破口,会产生给金融系统增添巨额费用的不确定性,并抑制目前的放贷活动.迅速了结纠纷同样也符合银行股东和楼市的利益.FHFA应当努力使眼下的不确定时期迅速走向终结.

虽说到目前为止,GSE是抵押贷款领域最重要的参与者(相应的FHFA作为GSE的监管者是楼市政策的最重要角色),但也有其他机构能够让局面向有利的方向改变.银行监管者可以通过要求银行更务实地对待二次抵押和房屋净值贷款,来推动"水下房贷"(即房屋市值低于贷款)不可避免的重组.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)可以再度扩大对抵押支持证券的购买,来支持需求和房屋市场.

在独立监管者建设性举措的辅助下,从现在开始的六个月内就可以出台更为完善的政策.对于支持性政策改变的预期,甚至能够更快地改变市场基调.在可行的政治视域内,没有其他什麽办法能够如此卓有成效地推动美国的经济复苏.(完)