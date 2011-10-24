《热点透视》中国宜冷静对待美国的人民币汇率议案

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容近代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 侯向明

路透香港10月21日电---中国对美国提出的人民币汇率议案进行了猛烈抨击.中国的愤怒是可以理解的.但发动口水战也许会使它失去馀下的支持者,使这份议案更有可能获得通过.

随着经济增强,中国的姿态也变得强硬.中国商务部10月19日称,新议案违反了国际规则,中国将采取对应措施.在这份议案中,美国可能会利用人民币估值问题为其关税政策作辩护.

美国参议院上周首轮投票即通过了这份议案,此後中国三大部委采取了不同以往的做法,纷纷发表措辞强硬的声明.

这麽强烈的反应可能并无必要.美国众议院议长贝纳表示,该议案构成引发贸易战的"严重风险",他威胁称会阻止议案在众议院接受投票表决.但如果贝纳立场逆转,议案很可能获得通过:众议院已有225名议员签名成为投票发起人.而这将使得奥巴马在明年的总统连任选举中,被置于违反民意、否决议案的困难境地.中国姿态过于强硬的话,可能会迫使奥巴马提前采取行动.

中国可能会感觉到,自己失去了至关重要的支持.过去,中国可以依赖像美国商会等企业团体来反对贸易壁垒.许多美国企业在中国生产产品,进口关税会使它们受到冲击.但由于美国失业率已接近10%,目前没有哪家企业愿在这件事上当出头鸟.它们在中国受到的待遇也没有原来那麽好了:在世界银行最新的经商容易度指数排名中,中国下滑四位,成为第91名.

若议案获得通过,中国或将陷入困境.世界贸易组织(WTO)在贸易补贴方面的规则并不明确,而美国在WTO又有着相当大的影响力.中国采取的一些软手段,比如在纽约时代广场播放的炫目广告,并未起到预期效果,中国大使馆对美国议员助手的游说行动,不会有美国本土企业反对声浪效果好.但若中国小心行事,美国的主流看法应该会胜出.(完)