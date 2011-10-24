《热点透视》西班牙的痛苦尚未结束

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo 编译 程琳

路透马德里10月21日电---西班牙今年6%的财赤目标或许难以达成了,在地方政府无节制支出和经济增长放缓的双重打击下,这种可能性已经上升.大选周期的展开也无济于事.若与目标相差无几或许还不太令人担心,但若未达标程度超过一个百分点,明年目标也将难以达到.

西班牙经济部长萨尔加多(Elena Salgado)仍坚称政府能够达到目标.但今年经济料增长1.3%,甚至是更低,让萨尔加多的说法看上去过于乐观.目前广泛预期是经济将增长0.8%,并有下行风险,因欧元区持续动盪且所有迹象都暗示第三季经济增长停滞.

再者,即便中央政府竭力致力于达成目标,地方政府却另有所为.地方最终的财政赤字规模,或将达到官方1.3%地方财赤目标的两倍左右.西班牙进入大选周期,也无助于财政撙减.有些地区直到今年5月地区选举过後才制定出严格的调整计划,而大多数地区则将明年预算报告推迟到11月议会选举之後再行公布.

赤字会与目标有些差距是可料见的.国际组织预估,今年西班牙赤字与国内生产总值(GDP)之比将为6.1-6.3%.

萨尔加多称,出售无线电频谱将为今年增收18亿欧元,债务利息成本或较预算低20亿欧元.这些合计起来约相当于GDP的0.4%.西班牙政府还表示,若政府的银行救援基金产生亏损,将由银行业出资设立的存款担保基金来承担,从而避免赤字上升.

但这些都无法持久改善结构性赤字.提高增值税率,以及地方政府减少更多支出,看来是不可避免之举.部分分析师预计赤字与GDP之比最高将达8%.如此大的差距将让明年4.4%的目标更遥不可及.将于圣诞节前上任的西班牙下届政府没有多少时间进行大改变了.西班牙真正的痛苦尚未到来.