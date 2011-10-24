〔欧洲金融〕英国央行委员警告欧债危机带来的风险--金融时报

路透伦敦10月24日电---金融时报周一报导英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特的谈话称,即使央行大举增加流动性,决策者也无法让英国免于欧元区危机加剧的冲击.

布罗德班特表示,欧元区面临的一些问题相当严重,不容忽视.他并说,如果欧元区主权债危机恶化,英国央行的货币政策"仅能发挥一些作用".

他将这场愈演愈烈的欧债危机和2008-09年的经济衰退相比,当时就连大举降息也未能防止衰退.但他也补充称,英国央行还不认为欧元区危机会演变为一场灾难.

布罗德班特称结果可能有两种.根据欧洲做出的决定,英国央行可能扩大量化宽松的规模,或者资产购买的规模低于750亿英镑.

"要麽明显改善,不然就是明显恶化,取决于世界其他地方的发展情况."

报导并指出,布罗德班特表示如果消息利好,央行到2月底时可能不会用完750亿英镑的量化宽松额度;若局势不佳,则可能决定扩大购买规模.(完)