〔中国经济〕年内物价拐点确认,未来两月CPI涨幅可控在5%以下--发改委

德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
路透北京10月24日电---中国国家发改委副主任彭森表示,8月份以来,中国物价总水平涨幅开始回落,年内价格运行拐点特征已得到确认,预计今年後两个月居民消费价格指数(CPI)涨幅可以控制在5%以下.
证券时报周一并引述他称,未来经济发展面临的国内外环境仍然十分复杂,发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾仍然突出,国际环境和国内经济运行中又出现了一些新情况、新问题、新矛盾,形势的复杂和调控的艰巨性都在增加.
"从国际上看,世界经济复苏的进程今年遭受了巨大的挫折,世界经济充满不确定性."彭森指出,世界经济下行风险加大,主权债务风险及通胀问题突出,同时,全球主要经济体的政策选择和协调难度加大.
而从国内看,一些体制性结构性的矛盾还没有得到根本的解决,发展方式依然粗放,投资与消费三个产业结构仍不合理,资源环境约束进一步强化,全球流动性过于宽松导致的输入型通货膨胀压力尚未明显减弱.国内资源要素价格矛盾比较突出.
中国前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅进一步放缓至9.1%;9月CPI同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.
而最新路透调查显示,中国今年GDP增速将达到9.3%.全年CPI涨幅则将达到5.5%,高于上次调查的5%;而从明年初开始,国内通胀将呈现回落态势,全年涨幅亦降至4%左右.[ID:nCN1155888](完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
* 人民币收跌近两百点，中间价微升 * 1月外储跌破3万亿美元，刺激尾盘购汇 * 实需购汇仍较多，人民币短期料仍小幅承压 * 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员 指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1 月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。 他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有 限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。 “下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美 元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。 她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。