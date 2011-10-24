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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 10:01 BJT

〔澳洲个股〕力拓称铁矿石业务可望增长,预期定价机制周期缩短

路透悉尼10月24日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)周一称,

* 长期需求前景保持不变,未来五年铁矿石业务将有实质增长.

* 中国的工业生产仍保持旺盛.

* 当前铁矿石市场的疲软刺激了定价机制周期的缩短.(完)

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