《美国财政分析》税收改革是不可能的任务?里根在25年前就完成了

记者 Patrick Temple-West/Kevin Drawbaugh; 编译 郑茵/肖群英

路透华盛顿10月21日电---在美国是可以进行税务改革的.里根总统和一个意见相左的国会在25年前就证明了这一点.

在这场税收改革的辩论中,双方虽然唇枪舌剑,但碰上里根1986年10月22日签署税收改革法案这一历史事件的纪念日,大家还是心怀敬畏,没有搞出什麽动作.

"当时所有人都坚信(改革)不可能成事,"哥伦比亚大学法学院税法教授Michael Graetz说.

但事情最终还是成了.即便在今日,那些为税收问题四处游说的人还是摇着头,觉得1986年的改革成果难以置信.在此之後的四分之一世纪里,四位美国总统在这方面的成就都无法与之匹敌,里根总统的这项功绩也因此更显彪炳非凡.

这就引出了一个显而易见的问题.

现在美国的财政环境与当时相比要恶劣得多,为什麽现在就不能进行税收改革呢?尽管两党都普遍承认,美国的税收体系千疮百孔,充斥着无效和不公平的规定,但即便最初步的改革也难以做到.

学术界以及在25年前帮助制定改革方案的部分专家认为,答案有四方面.

首先,显而易见的漏洞今天已没有那麽多;其次,赤字规模阻碍两党在税收中性问题上达成一致;第三,里根提高的是企业税,而今天这麽做难度要大得多;第四,资本利得率降低的局面难以改变.

在总统大选临近之际,没有多少问题比税收更加热门.共和党党内总统提名候选人Herman Cain有一个"9-9-9"方案;其党内竞争对手培瑞(Rick Perry)主张实行"单一税(flat tax)";Ron Paul希望全面废除所得税和遗产税.

美国总统奥巴马也希望进行税务改革.他一直号召堵上企业税收漏洞,让富裕阶层缴纳其应缴的税款.

从占领华尔街行动的抗议者到茶党,税收问题激起美国各政治阶层的怒火.

**光有怒火还不够**

"世界上没有人喜欢税收制度,但现在这种制度就是被制定出来了,"曾担任奥巴马2010年减赤委员会高级顾问的Paul Weinstein说.

"毫无疑问,现在希望进行税收改革的意愿颇为强烈."现担任约翰霍普金斯大学公共管理项目主管的Weinstein说.

在1986年,对于当时税收制度的辩护之声,在一股与现在颇为相似的公众怒火面前偃旗息鼓.当时的税收制度同样被各种各样的避税手段搞得千疮百孔,这些避税手段明目张胆的程度,甚至可以登上报纸广告版面.

"那些不必要的免税规定浪费了不少资金,对此没人能够提出辩解."Graetz说.

与20世纪80年代的避税项目相比,目前包括享受税收优惠的退休储蓄到可扣减的按揭贷款利息等税务优惠规模更加庞大,且在政治上更受欢迎.

主张削减赤字的团体--推动负责任的联邦预算委员会(Committee for a Responsible Federal Budget)主席Maya MacGuineas指出,这些是"我们普遍喜爱"的税收减免.

"这些税收减免和1986年时议员们反对的避税措施有所不同,"她并称.

Graetz提到,在1986年谈判初期,美国立法者决定维持财政收入中立,或不提高新的财政收入.这是税收改革的"口号和指导方针".

但当前美国议员面临庞大的财政赤字,且在财政收入中立的问题上立场不一.MacGuineas指出,"目前的财政压力远超过1986年".

**分歧严重**

奥巴马曾呼吁终止实施前总统小布什所批准对富人减税的政策,但共和党人对于增加税收构筑了几乎一致反对的联盟.

由于美国联邦预算资金很多流向强制性的开销,如医疗保险(Medicare)和医疗补助(Medicaid)计划,让制定预算过程更加绑手绑脚.MacGuineas提到,为开展今後的税收改革,"我们将需要扩大财政收入".

1986年税改方案的关键在于,调低个人所得税税率和提高企业所得税之间达到平衡.但目前企业变得更强大,且面临更大的全球竞争压力,让他们拥有更大的杠杆力量来阻碍徵税提议.

1986年的税收改革"的确达到了增加企业税收以弥补个人税负减少的效果,"Graetz认为."我知道在目前,没有人会认为这仍具有经济上的可行性."

曾在税收改革期间担任美国财政部分析师,目前担任智库Urban Institute高级研究员的Eugene Steuerle指出,当今的改革者应着力堵塞公司漏洞以扩大税收基础."实际上仍有很多操作空间,"他提到.

目前提高资本利得税率也将带来财政收入.但Weinstein认为,"采取任何形式提高资本利得(税)都将引发争议."(完)