〔路透调查〕加拿大央行10月会议料决定维持指标利率不变

* 公布项目:加拿大央行利率声明和货币政策报告

* 公布时间:10月25日(周二)1300GMT公布利率声明

10月26日(周三)1430GMT公布货币政策报告

* 路透预估:接受路透访查的40名分析师和策略师全部预计加拿大央行周二将维持指标利率于1%不变.对于下次升息时间的预期中值为不会早于明年第三季.

隔夜指数互换收益率BOCWATCH显示,投资者预计加拿大央行下一步举措最终为降息,而不是升息.

* 观察重点:

对于利率走向的措辞--央行9月7日利率声明移除了"将撤除"刺激举措的措辞,而是称"撤除货币刺激政策的必要性已经降低".[ID:nCN1950901]

从那以後,欧洲债务危机恶化,而且美国和加拿大成长预估被下调,有更多理由保持谨慎.

从反方向来看,加拿大通胀已经高于预期并超过加拿大央行1-3%的目标区间.加拿大9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨3.2%,核心CPI较上年同期增长2.2%,後者创2008年12月来最高水准[ID:nCN1168204].尽管市场继续认为加拿大央行最终将降息,但分析师认为9月通胀高于预期已经终结其可能性.

灵活性--加拿大央行总裁卡尼在9月20日演说中表示,加拿大央行在制定利率时将维持"灵活手段",暗示利率维持较低水准的时间可能比通常要长.

强调灵活性将意味着升息时间将更晚,而不是更早.

通胀--对于灵活性概念而言,通胀回到2%目标需要的时间范围是不可缺的.该央行通常将该时间段定为六到八个季度,但卡尼9月考虑延长该时间范围.

7月份时,加拿大央行预计第三季整体通胀将仅为2.8%,而且到2012年中期回落至2%.并预计第三季核心通胀为1.9%,2012年第一季升至2.1%,随後在第二季回落到目标区间内.加拿大央行周三公布的货币政策报告很可能提高通胀预期.

风险--加拿大央行7月表示其展望面临的风险基本均衡.关于风险上升或下降的措辞变动将给出利率变动时机和走向的更多暗示.

加元--加元对加拿大经济的负面影响已经降低,因加元兑美元CAD=D3回到平价下方.7月报告曾假定1加元兑1.03美元,或1美元兑0.9709加元.

成长--成长预估将被下调.7月报告预计,第三季经济按年成长2.8%,第四季成长2.9%.第二季经济下滑0.4%後,加拿大央行仍将认为第三季经济出现正增长,但料将远低于最初预估的成长2.8%.加拿大央行此前预计2011年经济成长2.8%,2012年成长2.6%,2013年成长2.1%.

产出缺口--加拿大央行7月预计经济将在2012年中期恢复完全产能,市场关注该预期是否会出现调整.

* 市场影响:关于该央行准备接受高于目标的通胀或者更加谨慎地对待升息决定的任何暗示,都料将打压加元并降低债券收益率(殖利率),风险亦将偏向下降.

表达对通胀的担忧或者关于倾向升息的暗示将支撑加元和债券收益率.(完)