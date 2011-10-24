巴西首富支持富士康在巴西建厂

中国央行公布1月末外汇储备跌破3万亿美元关口 续创近六年新低
路透北京2月7日 - 中国央行周二公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚10月21日电---巴西首富埃克・巴蒂斯塔（Eike Batista）表示，愿意帮助富士康(2354.TW)实现在巴西建苹果代工厂的计划，该项目建设投资或高达120亿美元。
周五与巴西总统罗塞夫（Dilma Rousseff）会谈後，巴蒂斯塔告诉记者，旗下EBX集团“喜欢引进现代化”，并表示富士康进军巴西的计划与此“完美契合”。
巴蒂斯塔称，EBX集团正就如何与富士康合作的细节进行研究。巴蒂斯塔本人一生颇具传奇色彩，擅长市场营销。
他还表示：“我认为，参与并推动向巴西引进技术是EBX集团的一贯宗旨，我们也希望能成为该项目的一部分。”
罗塞夫今年4月正式访华时，宣布了富士康将在巴西设立iPad代工厂的计划。
该国高级官员也支持该计划，认为这表明，巴西与亚洲经济体的关系逐渐加强，随着巴西经济增长，该国正向制造业价值链上游移动。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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