巴西首富支持富士康在巴西建厂

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西利亚10月21日电---巴西首富埃克・巴蒂斯塔（Eike Batista）表示，愿意帮助富士康(2354.TW)实现在巴西建苹果代工厂的计划，该项目建设投资或高达120亿美元。

周五与巴西总统罗塞夫（Dilma Rousseff）会谈後，巴蒂斯塔告诉记者，旗下EBX集团“喜欢引进现代化”，并表示富士康进军巴西的计划与此“完美契合”。

巴蒂斯塔称，EBX集团正就如何与富士康合作的细节进行研究。巴蒂斯塔本人一生颇具传奇色彩，擅长市场营销。

他还表示：“我认为，参与并推动向巴西引进技术是EBX集团的一贯宗旨，我们也希望能成为该项目的一部分。”

罗塞夫今年4月正式访华时，宣布了富士康将在巴西设立iPad代工厂的计划。

该国高级官员也支持该计划，认为这表明，巴西与亚洲经济体的关系逐渐加强，随着巴西经济增长，该国正向制造业价值链上游移动。（完）