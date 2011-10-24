《中国基金发行日程表》--10月24日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*财通价值 财通基金 工商银行 交通银行、财通证券等 10/27-11/28
动量混合基金
*大成可转债 大成基金 工商银行 农业银行、宏源证券等 10/26-11/25
增强债券基金
*中证500指数 泰达宏利 中国银行 建设银行、湘财证券等 10/24-11/25
分级基金
*鹏华美国 鹏华基金 境内:建设银行 工商银行、国信证券等 10/26-11/22 募集规模上限为50亿元
房地产基金 境外:道富银行
*建信恒稳 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安等 10/24-11/18
价值混合基金
民生加银景气 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安等 10/18-11/18
行业股票基金
中银中小盘成长 中银基金 招商银行 中国银行、中金公司等 10/17-11/18
股票基金
天弘丰利分级 天弘基金 邮储银行 华夏银行、中信建投等 10/24-11/18 发售规模上限为40亿元人民币
债券基金(LOF) (含认购资金在募集期产生的利息)
摩根士丹利华鑫 华鑫基金 建设银行 中国银行、中信证券等 10/17-11/11
深证300增强基金
天治稳定收益 天治基金 中信银行 交通银行、华泰证券等 10/12-11/11
债券基金
海富通国策 海 富 通 中国银行 建设银行、招商证券等 10/10-11/11
导向股票基金
中海消费主题 中海基金 农业银行 招商银行、国泰君安等 10/10-11/4
精选股票基金
大成中证消费 大成基金 农业银行 中国银行、银河证券等 10/10-11/4
主题指数基金
博时回报灵活 博时基金 建设银行 光大银行、长江证券等 10/10-11/4
配置混合基金
中邮上证380 中邮创业 中国银行 招商银行、安信证券等 9/28-10/31
指数增强型基金
汇丰晋信货币基金 汇丰晋信 交通银行 农业银行、兴业证券等 10/10-10/28
注: 1."*"表新增或更新.
2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),
比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到
1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其馀各类基金规模与09年相比均略有减少.
3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、
银华、华安、富国.
4.中国20家基金公司的266只基金披露三季报,天相投顾统计数据显示.在A股三季度遭遇重挫情况下,
三季度末可比的股票方向基金平均仓位降至76.36%,较上半年末下降近3个百分点,已披露季报基金
三季度合计亏损985.94亿元人民币,亏损额环比剧增.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯