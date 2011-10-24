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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 11:03 BJT

《情景推测》日本央行料将下调经济预估,并维持货币政策不变

* 事件:日本央行政策会议,半年度报告

* 时间:10月27日,政策决定料将在0330-0530GMT公布

* 指标利率料维持在0-0.1%不变

* 日本央行料将下调经济成长预估,但坚持经济复苏观点

* 日圆上涨继续施压日本央行,要求其做出反应

路透东京10月24日电---因全球经济增长放缓,日本央行周四可能会下调其经济预估,但可能会保持货币政策不变,除非本周的欧洲债务危机谈判令人失望并引发市场动荡.

鉴于国际货币基金组织(IMF)预计今年全球经济将增长4%,而且日本3月地震後的重建工作料支撑其国内需求,日本央行认为,尚无确凿证据显示经济前景明显恶化.

但日圆再度上涨到纪录高位,将继续施压日本央行,要求其进一步放松货币政策,并可能鼓励货币政策委员会中的悲观者倾向于采取行动.

在日本央行召开会议的前一天,欧盟领导人将再次会晤,以敲定欧盟应对该区债务危机的策略.欧洲的动态将决定日本央行是否将在现在,还是稍後放松政策.

如果周三欧盟峰会的成果致使更多避险资金流入日圆,使日圆兑美元JPY=EBS大幅突破周五所及纪录高位75.78日圆,那麽日本央行或将通过购买更多资产,来进一步放松货币政策.不然的话,日本央行两个月前刚放松货币政策,现在希望按兵不动.

此外,日本央行还将在半年度展望报告中,发布对截至2014年3月的三年的最新经济预估.

以下是政策会议可能出现的几种结果:

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